Amadeo dijo que el Gobierno espera llevar calma a los mercados

El diputado del PRO Eduardo Amadeo aseguró hoy que las medidas económicas que se darán a conocer esta jornada apuntar a llevar “calma a los mercados”.

“La expectativa es el inicio de un proceso que le va a dar calma a los mercados porque una parte de la preocupación, sobre todo de aquellos a quienes le debemos plata, es que no tengamos los dólares necesarios en su momento para pagar la deuda”, manifestó Amadeo.

“Este tema de poner las retenciones nos asegura que vamos a tener el dinero necesario para pagar los bonos que tenemos, las deudas que tenemos, a medida que vayan venciendo”, añadió el diputado en declaraciones formuladas a FM Milenium.

Además, explicó: “Esto (dar calma a los mercados) es la parte medular de la cuestión. Después hay otras cosas que tienen que ver con lo social, somos conscientes de que esta situación ha creado mucho dolor en la gente porque están aumentando los precios de los alimentos”.

“Hay todo una dimensión social que hay que tomar en cuenta”, agregó.

Recalcó asimismo que lo esencial en este caso “es decir que tenemos espaldas para decir que la Argentina nunca más vuelva a repetir lo que pasó en el 2001” y que el sistema financiero argentina está muy sólido.

“A diferencia del 2001 uno no hay ni una sola caída de depósitos en pesos, la gente no esta sacando los depósitos, y no hay deudas en dolares. Lo que tenemos es una corrida cambiaria pero no bancaria y esto nos da mas fortaleza”, indicó.