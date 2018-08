Inscriben para Becas Comedor Universitario

Comedor Universitario – Alumnos de la UNJu pueden acceder a importante beneficio.

La Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) informa que, hasta el 30 de agosto próximo, se recibe la documentación de renovantes y nuevos postulantes para las Becas Comedor Universitario 2do. cuatrimestre 2018. La inscripcion se debe registrar en el sitio www.unju.edu.ar, apartado Estudiantes, apartado Becas Comedor. La recepcion de la documentacion requerida se realiza en las nuevas oficinas de la SBU, Avda. Bolivia Nº 194, de 08:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 hs.

Los requsitos académicos que deben reunir los aspirantes ingresantes son haber aprobado una materia o dos regularizadas durante el primer cuatrimestre de 2018. Mientras que los renovantes avanzados deben contar con al menos una materia aprobada y 2 regularizadas en 2018. La documentacion socioeconomica y académica a presentar incluye Formulario de Inscripción a Becas Comedor Impreso; Certificado Analítico Original o Autenticado de materias aprobadas y regularizadas; y Certificado de Negatividad Actualizado. Por disposición de la Comisión de Becas los postulantes renovantes no podrán acceder al beneficio por las siguientes causas: poseer Título de Grado, trabajo en blanco remunerado, tener materias previas o desaprobadas en el primer cuatrimestre –en la Escuela de Minas. Asimismo, los ingresantes 2018 de la Facultad de Ingeniería deberán presentar el aval académico correspondiente de aprobación de parciales por cada materia, los que serán considerados como suficientes para demostrar la regularidad académica.

Los nuevos postulantes ingresantes, en tanto, deben contar con una materia probada o dos regularizadas durante 2018, mientras que los nuevos aspirantes avanzados deben contar con una materia aprobada y dos regularizadas en 2018.

La documentacion socioeconomica y académica a presentar, en estos casos, incluyen Formulario de Inscripcióna Becas Comedor Impreso; Fotocopia del DNI del solicitante y de todo el grupo familiar conviviente; Certificado de Negatividad del solicitante actualizado, realice o no una actividad económica, y de todos los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años, realicen o no una actividad económica; Fotocopia del último recibo de sueldo o comprobante válido de los integrantes del grupo familiar que trabajen o perciban ingresos monetarios; Exposición policial en la que conste la actividad que desarrolla y el monto percibido en caso de trabajo no formal; comprobante bancario o documento oficial que acredite origen y monto; Fotocopias de todos los servicios con que cuenta la vivienda (agua, luz, gas, canal, teléfono, internet, etc.) y, de corresponder, fotocopia del recibo de alquiler en donde conste si los servicios están incluidos en ese monto; Plan IVUJ o cuota de hipoteca, en caso de corresponder; original de Certificado Analítico o copia autenticado de materias aprobadas y regularizadas; y Fotocopia autenticada de la Libreta de Calificaciones para alumnos de la Escuela de Minas.

La tabla de ingresos per cápita establecida por la Comisión de Becas indica que los montos máximos para poder acceder a las becas comendor son, para familias de un integrante, hasta $ 6.600; de 2, hasta $ 11.900; de 3, hasta $ 15.900; de 4, hasta $ 21.100; y de 5 integrantes, hasta $ 26.400. En caso de superar la cantidad de 5 integrantes se sumara $ 4.700 por cada integrante del grupo familiar. Por disposición de Comisión de Becas los postulantes nuevos, Ingresantes o Avanzado,s no podrán acceder al beneficio por las siguientes causas: poseer Título de Grado, trabajo en blanco remunerado; tener materias previas o desaprobadas en el primer cuatrimestre -Escuela de Minas. Asimismo, los ingresantes 2018 de la Facultad de Ingeniería deberán presentar el aval académico correspondiente de aprobación de parciales por cada materia, los que serán considerados como suficientes para demostrar la regularidad académica.

Se informa que contar con cargos de Ayudante Alumno o de Pasantes no son considerados, en este caso, como trabajo en blanco, por lo cual pueden presentarse a las Becas Comedor.-