Allanamiento en dos departamentos del edificio donde vive Cristina Kirchner

Allanamiento – El juez Claudio Bonadio ordenó a la Policía Federal la realización de un allanamiento en el mismo edificio en el que vive Cristina Kirchner, en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

El procedimiento dispuesto por el magistrado federal se dio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K, el escándalo desatado por los escritos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Por los fueros de senadora, los uniformados no pudieron ingresar en el departamento de la ex jefa de Estado.

Apenas enterado del allanamiento, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, se presentó en el lugar y cuestionó la decisión de Bonadio. “Esto es un amedrentamiento, un circo”, sostuvo el letrado.

Si bien el operativo, en el que también utilizaron perros de la PFA, se realizó en el primer y cuarto piso, que no pertenecen a la ex mandataria, que vive en el quinto, Dalbón lo criticó y lo calificó como “ilegal”. Los pisos allanados están ligados al grupo empresarial que pertenecía a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

