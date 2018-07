El calendario de fútbol hasta que comience la Superliga

El Mundial llegó a su fin y Francia ya es el nuevo campeón. Con la desazón que generó la actuación de la selección argentina, ahora la agenda marca la espera del comienzo de la Superliga para que vuelva el fútbol de todos los días. Comenzará el próximo 10 de agosto. Hasta ese día, un calendario con los partidos y torneos más importantes: la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Martes 17

Vélez vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Copa Argentina, 16 hs.

Villa Dálmine vs. UAI Urquiza, Copa Argentina, 21.10 hs.

Lanús vs. Junior, Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Miércoles 18

Defensa y Justicia vs. Nacional (Ecuador), Copa Sudamericana, 19.30 hs.

Banfield vs. General Lamadrid, Copa Argentina, 22 hs.

Jueves 19

Tigre vs. Brown de Puerto Madryn, Copa Argentina, 21.10 hs.

Viernes 20

Olimpo vs. Aldosivi, Copa Argentina, 17.10 hs.

Independiente vs. Central Ballester, Copa Argentina, 21.10 hs.

Sábado 21

San Martín de San Juan vs. Brown de Adrogué, Copa Argentina, 15 hs.

Gimnasia LP vs. Belgrano de San Francisco, Copa Argentina, 17.30 hs.

Boca vs. Independiente Medellín, amistoso, 20.10 hs.

Colón vs. Deportivo Morón, Copa Argentina, 20.10 hs.

Domingo 22

Atlético Tucumán vs Tristán Suárez, Copa Argentina, 15 hs.

River vs Central Norte, Copa Argentina, 18 hs.

Lunes 23

Godoy Cruz vs. Defensores Unidos, Copa Argentina 21.10 hs.

Martes 24

Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano, Copa Argentina, 17.10 hs.

Estudiantes LP vs Central Córdoba de Rosario, Copa Argentina, 21.10 hs.

Junior vs. Lanús (vuelta), Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Boca vs. Colorado Rapids, amistoso, 22 hs.

Miércoles 25

Huracán vs. Victoriano Arenas, Copa Argentina, 21.10 hs.

Boston River vs. Banfield, Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Jueves 26

Patronato vs. San Martín de Tucumán, Copa Argentina, 18 hs.

San Lorenzo vs. Deportes Temuco, Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Viernes 27

Temperley vs. Estudiantes de Caseros, Copa Argentina, 17.10 hs.

Domingo 29

Almagro vs. Gimnasia de Jujuy, Copa Argentina, 18 hs.

Lunes 30

Lanús vs. Douglas Haig, Copa Argentina, 21.10 hs.

El Nacional vs. Defensa y Justicia (vuelta), Copa Sudamericana, 19.30 hs.

Talleres vs. Midland, Copa Argentina, 21.10 hs.

Miércoles 1 de agosto

Boca vs. Alvarado, Copa Argentina, 21.10 hs.

Banfield vs. Boston River (vuelta), Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Jueves 2 de agosto:

San Pablo vs. Colón, Copa Sudamericana, 21.45 hs.

Rosario Central vs. Juventud Antoniana, Copa Argentina, 21.10 hs.